Solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro con l'Info Point Giovinazzo

Ilcon il suo fascino millenario, i carrubi secolari, il tramonto del solstizio, il cielo terso e puntinato di stelle, la candida silhouette della luna crescente, il fresco refrigerio della campagna nostrana.Questo lo scenario che ha caratterizzato l'evento promosso dallnella serata del 21 giugno scorso, presso l'area archeologica che sorge lungo la provinciale 107 tra Giovinazzo e Terlizzi, per salutare l'arrivo dell'estate.E tanta e sentita è stata la partecipazione di quanti hanno scelto l'offerta giovinazzese fra quelle previste nel circondario: una puntuale visita guidata al sito, un momento di tranquillità per cogliere l'attimo del tramonto sul megalite e poi, grazie alla collaborazione di Cieli Stellati di Puglia - Associazione Astrofili, sotto lo sguardo sornione di una luna gentile, abbiamo "viaggiato" alla scoperta di pianeti e costellazioni, da sempre fonte d'ispirazione e guida per l'uomo, evocando antichi racconti del mondo mitologico greco e romano.Visitatori sono arrivati dal circondario, ma anche da comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, in una serata, è bene ricordarlo, teoricamente a numero chiusissimo, aperta poi ad oltre 40 visitatori e visitatrici, un successo di enorme rilevanza per chi ama l'archeologia e l'astronomia, solo apparentemente due settori di nicchia. Continua costante il lavoro dell'Info Point Giovinazzo nella valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e storica della cittadina adriatica. Insieme alla Soprintendenza, con aperture costanti e programmate si potrebbe rendere l'area del Dolmen fortemente attrattiva anche per un pubblico straniero.