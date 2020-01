Sold out la degustazione di vino “Chablis Hamelin” con Enzo Scivetti

Se concordiamo con Goethe quando sosteneva che «​La vita è troppo breve per bere vini mediocri», allora ci sembrerà propizia l'iniziativa di stasera, 16 gennaio, ain piazza Garibaldi 64 a Giovinazzo, della degustazione di un vino mito per tutti gli amanti del nettare degli dei. Con una splendida verticale di Chablis, inizieranno infatti le W.I.L.D. tasting, progetto che realizzerà un laboratorio di assaggi con una attività che diverrà costante.è uno chardonnay che prende energia dal suo terroir, la parte alta della Borgogna appena più a sud della regione dello Champagne.Rappresentativo di suoli dai climi particolari laddove il vitigno affonda le sue radici. Territori un tempo coperti dall'oceano che, prosciugandosi, ha arricchito di minerali e di formazioni conchilifere il sottosuolo. Il risultato sono vini di grande eleganza e longevità provenienti da un climat di qualità.In degustazione stasera, giovedì 16 gennaio, a partire dalle ore 20,00 ilpremiere cru storico, coltivato dalla famiglia Hamelin da inizio '800, dopo sette generazioniha da qualche anno preso le redini della cantina con grande passione e lungimiranza.Particolarità della degustazione,è proposto, per sette annate su nove in formato magnum, il migliore per l'evoluzione del vino. Un'ampia progressione con la quale si testerà il passaggio tra la sesta e la settima generazione della storica famiglia di vinificatori Hamelin. A completare la ricca degustazione anche assaggi di formaggi francesi.La degustazione, già sold out, sarà condotta dadocente di vini e distillati e giudice internazionale, già noto per essere stato manager e direttore di una delle sale ricevimento più accorsate del nord barese.