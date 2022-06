Sesso per la prova d'avvocato. Assolto ex funzionario della Corte d'Appello

Condannato in primo grado, assolto con formula piena in appello «perché il fatto non sussiste». Protagonista della vicenda l'ex funzionario dellaattualmente in pensione, accusato di aver chiesto prestazioni sessuali e denaro ad una aspirante avvocatessa, promettendole in cambio - era l'accusa - il superamento delle prove orali dell'esame di abilitazione professionale.Il fatto contestato, rimasto al livello della richiesta e del rifiuto, risale al 2014. Al centro del fascicolo, che include le registrazioni e la testimonianza dell'allora compagno di lei, ci sono le prove orali (il secondo step della selezione, nda) del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato.Scivetti - gli contestava la- avrebbe tentato di indurre la donna a ripagare, in natura o con la somma di 10mila euro, l'aiuto che l'ex funzionario avrebbe potuto fornirle per superare la prova. Un aiuto che la candidata, di Bari, non avrebbe accettato.Il 5 ottobre dello scorso anno, la sentenza: la prima sezione penale delderubricò il reato contestato da tentata concussione in tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, condannando, con pena sospesa, l'ex funzionario. Il co-imputato, invece,, un uomo che gravita negli ambienti giudiziari con un passato da avvocato, fu invece scagionato «perché il fatto non costituisce reato».Scivetti, difeso dagli avvocati, ha proposto appello e ieri la terza sezione dellaha ribaltato la sentenza di condanna alla pena diche gli era stata inflitta in primo grado, assolvendo il 69enne pensionato «perché il fatto non sussiste» e confermando l'assoluzione del co-imputato, Fazzini, difeso dall'avvocato, che era ritenuto il tramite tra Scivetti e la donna.L'attività dei, che hanno ricostruito un caso apparso delicato, coordinata dal sostituto procuratoree successivamente ereditata dal pm, è partita dopo la denuncia della donna, a cui ilaveva riconosciuto un risarcimento danni quantificato in 10mila euro, adesso revocato dallache ha anche condannato la donna al pagamento delle spese processuali.Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.