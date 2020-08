Salgono a 276 i positivi in Puglia. Un uomo in terapia intensiva

UN 83ENNE IN RIANIMAZIONE AL POLICLINICO

NESSUN DECESSO NELLE ULTIME ORE

CONTAGI

DECESSI PER PROVINCIA

IL DATO PUGLIESE ATTUALE

Sono saliti a 4.908 i positivi complessivi in Puglia da inizio pandemia, dopo che la Regione ha reso noto nel pomeriggio di ieri, 13 agosto, la presenza diemersi dall'analisi di 1.746 tamponi effettuati nelle ultime ore. Cinque di questi casi afferiscono alla Città Metropolitana di Bari, tre al foggiano, uno nella Bat, nel basso Salento e nel brindisino e altri cinque di residenza definita testualmente "non nota".Per quanto attiene i casi del barese, queste le dichiarazioni di, Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari: «Sei sono i casi di positività registrati nel barese: riguardano 3 persone rientrate dalla Grecia, 1 contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di Altamura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico».Non vi sono stati decessi ed il numero complessivo delle vittime resta in regione di 554. Di seguito il riepilogo dei contagiati e delle vittime suddivisi per provincia.1568 Città Metropolitana di Bari (17 a Giovinazzo)1250 Provincia di Foggia681 Provincia di Brindisi598 Provincia di Lecce390 Provincia Bat (un caso attribuito mercoledì 12 a Bari è stato attribuito alla Bat)285 Provincia di Taranto32 relativi a residenti fuori regione5 residenza non nota161 Provincia di Foggia153 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)80 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneGli attualmente positivi in Puglia sono saliti a 276e tra di essi in 48 si trovano ricoverati in reparti Covid, una persona è in terapia intensiva. In isolamento domiciliari, perché paucisintomatici o asintomatici, si stanno curando 228 pazienti, pari all'82,6% dei casi. Buone notizie dai guariti: ce ne sono altri 2 e quindi il totale è salito a 3.979 (10 sono giovinazzesi).