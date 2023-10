Rinnovata l'amicizia tra Giovinazzo e la comunità georgiana

«In questa giornata dedicata alla cultura georgiano-italiana, organizzata dal Municipio, dalla Caritas e da me, ho pensato di valorizzare il rispetto, l'amore e l'amicizia tra questi due paesi- ha affermato Teona Botkoveli. Auguro tanta pace, progresso e sviluppo alla mia terra natia e al mio paese ospitante; il mio obiettivo è presentare la mia bella Georgia alla città di Giovinazzo. Spero che tanti amici italiani vogliano fare un viaggio per visitare la mia terra natia che ha tante bellezze storico-artistiche e tradizioni da far conoscere».



Un incontro intriso del valore dell'accoglienza è stato quello svoltosi giovedì 5 ottobre nella sala San Felice a Giovinazzo. Un momento in cui la condivisione ha avuto il suo ampio spazio di espressione nel rispetto delle differenti culture che hanno suggellato un'unione, già presente, tra la gente di Giovinazzo e la comunità delle donne georgiane che qui vivono e lavorano nelle nostre famiglie.L'incontro organizzato dalla Caritas cittadina, con il coordinamento di Rosa Serrone che da sempre mette in campo la sua sensibilità e il suo concreto supporto per questa realtà è stato patrocinato dalla città di Giovinazzo. L'idea di curare questa nuova occasione di scambio culturale di tradizioni e conoscenze con il gruppo delle donne provenienti dalla Georgia è partita dadi Tbilisi, residente a Giovinazzo da tanti anni con sua sorellaAll'incontro è intervenutonuovo parroco della Chiesa di S. Agostino che ha sottolineato il valore della condivisione di cultura e accoglienza verso chi entra nel nostro territorio per farne parte realmente con amicizia e rispetto. Il pensiero espresso da Don Cesare. «Noi come Caritas abbiamo fatto qualcosa insieme, per condividere momenti di fraternità, dialogo e conoscenza, per vivere della bellezza dell'incontrarsi. Sono felice di questo momento di confronto, un grazie a Rosa Serrone della Caritas di Giovinazzo che ha fatto da ponte e ci ha permesso di incontrarci; sentiamo la vostra stima nei nostri confronti e la ricambiamo. Il Papa nell' enciclica ha rafforzato il principio dell'accoglienza e noi siamo ben lieti di muoverci in questa direzione-ha così concluso il parroco».La vice console georgiana Khatia Tchelidze del consolato generale della Georgia di Bari, aperto dal 2020, ha partecipato all'iniziativa e si è così espressa.«Sono molto orgogliosa della relazione e dell'amicizia instaurati qui a Giovinazzo, grazie a Teona e alle altre donne georgiane è stata organizzata una occasione importante in cui poter dare informazioni su cultura, storia e tradizioni della nostra terra d'origine. La Georgia nel 2022 ha festeggiato trent'anni di relazione diplomatica con l'Italia».Durante l'incontro abbiamo scoperto l'arte e la cultura che le donne georgiane hanno presentato, l'arte pittorica molto espressiva e creativa, la loro poesia ricca di emozioni, sentimenti e ricordi, la fantasia e la creatività manipolativa di una donna artigiana che crea candele profumate con ingredienti naturali e le decora. Tante le potenzialità espresse durante l'incontro che ha saputo raccontare una terra attraverso donne che hanno scelto di trasferirsi qui in Italia, molte giunte da Bari e tante residenti qui a Giovinazzo per lavorare e poter aiutare la parte della loro famiglia che è in Georgia. Abbiamo ascoltato i due inni nazionali e ammirato un video che illustrava la Georgia, terra da scoprire e visitare.Nel rispetto dello scambio culturale sono state lette "La valigia dell'emigrante" poesia di Gianni Rodari e "Profezia" di Pier Paolo Pasolini, mentre Rosa Serrone ha proposto un testo scritto da Don Tonino Bello dedicato a una ragazza immigrata.«La vostra lingua ha una scrittura che sembra un ricamo, voi avete compiuto un miracolo nell' aver imparato subito la nostra lingua italiana. Ricordo la vostra malinconia quando siete state da me alla Caritas per un momento di conforto e un tè. Ho sempre accolto i vostri pensieri e racconti e vi sarò vicina facendo il possibile come ho fatto fin ora», ha affermato Rosa Serrone.Tante le emozioni e le scoperte in un incontro che il sindaco Michele Sollecito ha salutato con cordialità ricevendo doni dalle donne georgiane: «La vostra comunità, presente da tempo qui a Giovinazzo, si è fatta sempre apprezzare e la città ha risposto positivamente; siete cresciute come comunità cittadina e ne fate parte. Vi auguro di trovare sempre persone accoglienti e di sentirvi sempre a casa qui nella nostra città. Vi prendete cura di molte situazioni di solitudine, di molti anziani e so che sapete farlo bene. Se possiamo fare qualcosa per voi siamo qui disponibili a farlo».Un brindisi finale in armonia con vino rosso georgiano, simile a un'ottima malvasia e la degustazione di prodotti georgiani unitamente a quella dei dolci tradizionali della nostra terra e a una torta d'autore creata per l'occasione dal maestro pasticcere Nicola Giotti che raffigura le bandiere italiana e georgiana.