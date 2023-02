«Quattro morti per legionella». Policlinico di Bari, chiusa l'inchiesta

Non avrebbero fatto gli interventi necessari per bonificare la rete idrica delmalgrado fosse stata accertata la presenza del batterio legionella al suo interno. E così, indirettamente, avrebbero causato la morte di quattro pazienti, tra cui il 79enne giovinazzese, morto il 10 giugno 2018.Per questo laha notificato l'avviso di conclusioni delle indagini adirettore generale dell'azienda ospedaliera,, ex direttore sanitario della struttura barese,, dirigente medico, vice direttore sanitario e responsabile della sanità pubblica, e, direttore dell'area tecnica, indagati a vario titolo e in concorso fra loro, per omissione di atti di ufficio e morte come conseguenza di altro delitto.L'attività deiportò, a novembre 2020, al sequestro di due padiglioni, dissequestrati a marzo 2021. Le indagini partirono dalla morte di quattro pazienti. Secondo l'ipotesi accusatorianon avrebbero adottato «alcuna misura di controllo volta all'eliminazione del batterio», la cui presenza «era stata verificata» il 7 giugno 2018 «nell'acqua prelevata dai rubinetti all'interno del reparto di Medicina interna», dove Del Giudice morì il 10 giugno.Secondo l'accusa, proprio dal mancato «adempimento obbligatorio in materia di prevenzione della contaminazione da legionella» da parte Carlucci e Calabrese sarebbe derivata, il cui decesso fu «causato da infezione per legionella contratta durante la degenza».