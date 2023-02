Quando Maurizio Costanzo si batté per Luca Mongelli

I giovinazzesi devono molto ae lo devono perché è stato capace di rendere possibile qualcosa che possibile forse non sarebbe stato senza il suo aiuto.La storia è quella del giornalista, autore, scrittore, sceneggiatore e conduttore che fu informato della triste vicenda legata a Luca Mongelli, oggi laureato, allora un bambino che aveva davvero bisogno di tutto il sostegno dell'intera comunità locale.Il racconto lo affidiamo a Tommaso Depalma, ex sindaco, ex presidente del Comitato Feste Patronali, uomo che ha fatto dello slogan "sognare più in grande non costa nulla" uno stile di vita.«Oggi è giusto raccontare una storia che lega Maurizio Costanzo a Giovinazzo. E che pochi sanno. Anni 2007 /2008, era il momento in cui la nostra città conobbe la terribile storia di Luca Mongelli. Serviva raccogliere somme ingenti per le sue terapie in Florida. Il dottor Carlo del Prete, in quel periodo frequentava dei corsi di marketing, in cui Maurizio Costanzo era relatore.Vado a memoria, credo si svolgessero a Bologna. Carlo era uno degli amici coinvolti nel Comitato Feste Patronali da me presieduto.Parlando con lui di Luca e dei suoi genitori, mi chiese di far scrivere una lettera alla mamma di Luca intestata a Costanzo. Lettera che trasferii personalmente al dott. Del Prete. Carlo la potrò con se a Bologna e la consegnò nelle mani di uno dei collaboratori del dott. Costanzo.Nel giro di pochi giorni fummo contattati dalla redazione del Maurizio Costanzo Show e organizzammo la trasfera di Luca e sua madre a Roma in teatro per partecipare in trasmissione e parlare della loro storia e sensibilizzare alla raccolta fondi.Ricordo che durante la trasmissione era ospite anche Gigi D'Alessio che in diretta decise di devolvere a Luca tutto l'incasso di un suo concerto al Brancaccio di Roma, aggiungendo una serata alle date previste. Questa una storia vera che mi permette di ringraziare Maurizio Costanzo e Carlo Del Prete.In quel frangente capii che Maurizio Costanzo era veramente una persona di cuore. Adesso che ha finito i suoi giorni mi è sembrato giusto tributargli il dovuto apprezzamento. Perché ogni tanto il bene, deve essere raccontato. Buon viaggio Maurizio. Tom».