Ci ha lasciato uno dei volti più iconici del giornalismo e della televisione del nostro Paese. Ad 84 anni è morto Maurizio Costanzo. A darne l'annuncio il suo ufficio stampa.Il re dei talk show, un maestro della tv leggera che sa parlare anche di tematiche importanti, era nato a Roma il 28 agosto del 1938 ed ha firmato tanti programmi di successo, anche in radio. Da "Bontà loro", al suo "Maurizio Costanzo Show", in onda sulle reti Mediaset dal 1982. Forte il suo marchio di fabbrica anche in "Domenica In" e soprattutto in "Buona Domenica", trasmissione di punta di Canale 5 nel giorno festivo.Ha scritto anche numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collaborazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l'Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022).Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi, lanciata in tv da lui stesso, oggi star delle prime serate di Mediaset.