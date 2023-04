Primo incontro tra Consiglio comunale e Comitato Feste Patronali

Si è tenuto giovedì sera, 27 aprile, all'interno della Sala Consiliare "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città, il primo incontro trauna nuova e giovane squadra.Insieme al Sindaco Michele Sollecito e al Presidente del Comitato,erano presenti i membri dell'esecutivo e dell'assemblea cittadina quasi al completo. L'incontro ha visto i partecipanti condividere le iniziative e la visione per la Festa in onore di Maria SS di Corsignano, in un clima di reciproca collaborazione.Un incontro per conoscersi meglio, ma anche per iniziare a tracciare una strada comune, nel rispetto massimo dei ruoli, per realizzare qualcosa di molto bello in agosto e negli anni a venire.