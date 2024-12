Presepe vivente a Sant'Agostino, ecco date e programma

Sarà un Natale ricco di sorprese e momenti di grande aggregazione per laguidata davicario vescovile cittadino.Un importante appuntamento di quest'anno è rappresentato dala cui è stato dato il titoloa citare il profeta Isaia. A metterlo in scena saranno i giovanissimi e le giovanissime di Iniziazione Cristiana nel fine settimana tra il 27 ed il 29 dicembre prossimi.Il 27 dicembre sarà possibile visitare il presepe vivente di Sant'Agostino dalle 19.30 alle 20.30, sabato 28 dicembre si potrà accedere tra le 19.15 e le 20.15, così come domenica 29 dicembre. E sarà un ulteriore momento di aggregazione dei fedeli di una comunità parrocchiale viva, che sta rinascendo dopo l'impasse degli anni passati.«Guidati dalla profezia di Isaia ed illuminati dalla Luce della Speranza - si legge in una nota parrocchiale - percorreremo insieme un viaggio fatto di fede, gioia e meraviglia. La nostra chiesa farà da sfondo nelle tre serate in due e tre repliche, secondo gli orari riportati in locandina».