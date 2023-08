Ponte di Ferragosto, le farmacie di turno a Giovinazzo

Sempre importante per la cittadinanza, il servizio reso all'utenza in queste giornate di ferie per molti diviene fondamentale. Di seguito, pertanto, vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra lunedì 14 e sabato 19 agosto, nella settimana caratterizzata dai festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.14 agosto - Farmacia D'Agostino15 agosto - Farmacia del Mare16 agosto - Farmacia Fiore17 agosto - Farmacia Rinella18 agosto - Farmacia Comunale19 agosto - Farmacia Fiore