Pino Picciariello presenta a Giovnazzo "La Testa del Monaco"

L'ha organizzato la presentazione del librodi Pino Picciariello. L'evento si terrà domenica 10 marzo, alle ore 18.00, all'interno della sala San Felice.Dopo i saluti del sindaco, Michele Sollecito, dialogheranno con l'autore il giornalista, saggista e meridionalista Marino Pagano e don Nicola Bux, raffinato teologo, mentre la lettura di alcuni passi sarà curata dal professor Franco Martini. La serata sarà allietata dalla voce del soprano Anna Maria Stella Pansini.nato a Giovinazzo, laureato in Scienze Politiche con tesi in Storia moderna, bancario e cultore di storia. È scrittore, narratore e infaticabile promotore culturale:è il quarto romanzo scritto dall'autore che si definisce uno "storico revisionista" del periodo borbonico – duosiciliano.Il romanzo è ricco di rimandi alla teologia, al folklore e alla filosofia, che, attraverso una descrizione prestabilita, offre una visione sconvolgente e autenticissima del personaggio, Lucifero, concedendo spunto per una riflessione sulla misericordia divina.