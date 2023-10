Per Simone, con Simone: la raccolta fondi di Contasudinoi è stata un successo

Divertimento, musica e soprattutto solidarietà in un momento collettivo di grande importanza., iniziativa promossa dalla onlus Contasudinoi e svoltasi lo scorso 1° agosto all'Eremo Club di Molfetta, è stato uno straordinario successo e, anche a distanza di tempo, continua a generare effetti di incredibile valore benefico.L'iniziativa ha raggiunto un obiettivo speciale:Oggi si trova in Spagna, dove sta sostenendo un percorso di riabilitazione complicato e oneroso, e anche grazie a questo contributo sta rispondendo con energia e coraggio."Quella promossa da Contasudinoi è stata un'iniziativa speciale – racconta Claudia, fidanzata di Simone – perché caratterizzata dalla voglia di dare un contributo anche senza che i partecipanti conoscessero personalmente Simone. Abbiamo ricevuto uno straordinario supporto, prima, durante e dopo la serata. Simone ha partecipato, anche se da lontano, sorridendo dinanzi all'entusiasmo e alla voglia di dare una mano da parte di tutti i presenti. Come sta ora? Si iniziano a vedere miglioramenti a livello cognitivo e motorio. E questo ci spinge a credere che possa tornare alla vita di prima. Ci sono buone speranze che questo accada".Il bello di questa iniziativa sta anche nel modo in cui è nata: la richiesta di metterla in piedi è arrivata da un gruppo di lavoratori di Network Contacts, colleghi di Claudia, anch'essa lavoratrice Network e fidanzata di Simone."Abbiamo fortemente creduto in questo evento – afferma– e siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Per questo motivo voglio ringraziare tutti i partecipanti per il prezioso supporto, per la generosità e la vicinanza nei confronti di questo ragazzo per il quale facciamo tutti il tifo. Simone è uno di noi".Una mano preziosa, quindi, e disinteressata, come accade sempre per le iniziative di solidarietà. Contasudinoi, orgogliosamente, procede lungo la strada del sostegno e della vicinanza alle persone fragili e in difficoltà. Sul territorio, con il sorriso e la forza delle azioni. Le buone azioni. In favore di Simone, in favore di chi si trova a vivere in salita ma cerca di rimettersi in discesa. Non da solo, ma con il supporto di chi ci crede.