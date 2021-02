per intervenuta prescrizione. È questo l'esito del processo di primo grado sul procedimento, l'inchiesta dellache, nel 2013, chiamò in causae propose la societàcome parte danneggiata.L'inchiesta delleportò alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale che, secondo l'accusa, avrebbe sottratto il gasolio destinato alle navi per rivenderlo, a contrabbando, a distributori compiacenti grazie ad una rete capillare di dipendenti infedeli dell'di Taranto, autotrasportatori e titolari di stazioni di servizio: erano complessivamente ina rispondere di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita e al contrabbando doganale.Un giro d'affari ditra le province di, città in cui si è celebrato il processo di primo grado e che ha visto coinvolti dirigenti, funzionari e dipendenti dell'. Il, in composizione collegiale (presidente), ha condannato Sergio Cantatore e Nicola Spalierno a 4 anni di carcere e i vari Luciano Boffoli,, Giuseppe Fasulo, Mario Piergiovanni e Paolo Vitucci alla pena diPer tutti, inoltre, è stata disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici pere la condanna al risarcimento del danno in favore dell', da liquidarsi in un separato giudizio. Ma il processo, che poggiava sulla maxi-indagine effettuata dallanata addirittura nel 2008 studiando la tipologia di gasolio "bunker" proveniente dalla raffineria di Taranto, ha portato anche a, per intervenuta prescrizione, per vari reati.Nel dispositivo ci sono Sergio Allegretta, Andrea Altomare, Francesco Calia, Vincenzo Calia, Sergio De Robertis, Cosimo Favale, Nicola Taccogna, Pasquale Calia, Antonio Carrieri e Francesco Gadaleta., «per non aver commesso il fatto», per i giudici delLorenzo De Fronzo, Giuseppe Antonio Arrivo e Donata Mattia. I primi due erano accusati di aver promosso l'associazione: la sentenza ha dimostrato la loro completa estraneità ai fatti.Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro il termine di 90 giorni. L'operazione, condotta dai finanzieri del, portò nel 2013 ad arrestare. Gli investigatori, coordinati dalla, denunciarono complessivamentee sequestrarono