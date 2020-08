Obbligo di mascherine in pubblico: c'è l'ordinanza

Da domani 13 agosto, sarà nuovamente e fortemente obbligatorio indossare le mascherine in tutti i luoghi all'aperto. Lo ha sancito in serata un'ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.A comunicarlo ai suoi amministrati anche Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo, il quale scrive:Poi Depalma ha preannunciato di ever convocato il Centro Operativo Comunale che si riunirà domaniDopo iin Puglia (vi daremo contezza dei dati completi a mezzanotte) la situazione si è di nuovo fatta molto seria e la preoccupazione degli amministratori non è solo quella dei rientri dall'estero, ma anche il non rispetto delle regole nei luoghi pubblici. Non rispetto da parte di tutti, giovani, adulti, anziani.Qualcosa su cui speriamo non ci sia da riflettere tra qualche settimana e su cui la nostra testata ha continuato ad insistere, spesso soli, spesso derisi, spesso riempiti di improperi o trattati come terroristi mediatici. È tempo di tornare ad essere tutti molto seri.