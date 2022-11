Nel Puglia Village sconti eccezionali con la Black Week

La Land of Fashion, in attesa delle feste natalizie, si prepara a quattro giorni fantastici

Ispirandosi al tradizionale Black Friday anglosassone, ilpropone a Molfetta la suadi sconti extra., la "" dellapugliese offre la possibilità di fare acquisti a prezzi convenientissimi, nel consueto ambiente elegante che solo ilsull'Adriatico riesce a riservare ai propri visitatori.Con un pensiero al "Black Friday" statunitense, giorno di inizio saldi oltreoceano, a Molfetta sarà possibile fare shopping per quattro giorni consecutivi con un, su tutti gli articoli delleidentificati dai singoli punti vendita aderenti, comee tanti altri.Questasi presenta, quindi, come un'occasione imperdibile per iniziare con comodo anticipo a provvedere ai regali di Natale, immersi nell'atmosfera gioiosa della festività più attraente dell'anno.Per scoprire i punti vendita aderenti allaè possibile anche visitare il sito pugliavillage.it e i canali social