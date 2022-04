MUSA rappresenta le Università del futuro al Salone dello Studente

La pandemia anticipa le ragioni del futuro. Il Covid e le sue spietate leggi hanno chiamato la società contemporanea ad una riorganizzazione epocale, creando le premesse dello smart working in uffici e aziende e dell'istruzione da remoto per ogni genere di allievo, dalle scuole elementari agli atenei.Alla luce di questo scenario, che probabilmente accelera il non ritorno alle antiche consuetudini, è illuminante la partnership tra Musa Formazione e le università telematiche leader del panorama italiano come Pegaso e Mercatorum.Dal 5 al 7 aprile prossimi la Fiera del Levante di Bari accoglie il Salone dello Studente Campus Orienta Bari. Pegaso e Mercatorum sono i prestigiosi partner, con due stand dedicati all'orientamento, mai così prezioso in questi incerti scenari.Musa Formazione sarà in Fiera l'unica rappresentanza del Sud delle due università telematiche come qualificata struttura didattica e vanta un ruolo esclusivo come sede di esame e di laurea degli allievi. Con la partecipazione del suo team di orientamento didattico presenterà l'offerta formativa dell'Università Pegaso e dell'Università Mercatorum, servendosi di due stand dedicati: C12 e D13. L'importanza di questo appuntamento è caratterizzata da due significative premesse, che prevedono innovativi corsi per un'offerta sempre più eterogenea e specialistica e l'atteso viatico delle interessanti agevolazioni economiche, che rendono ancora più conveniente il ricorso alle 'Università del futuro' per le nuove generazioni.Gli ultimi due anni sono stati drammatici per gli studenti delle scuole superiori, lontani dalle aule e spesso costretti ad autentiche acrobazie dalla postazione domestica per le lezioni e le interrogazioni dei docenti. Non è difficile immaginare che la scelta della facoltà più idonea alle proprie attitudini ed ambizioni viva un forte disorientamento. Gli orientatori didattici di Musa sono la risposta a questo problema. La lunga esperienza e la preparazione sono la rotta per la facoltà adatta al giovane universitario, atteso da un percorso reso più agevole dai nuovi strumenti di studio e lavoro.Ma il vantaggio più evidente è nella programmazione mirata del cammino accademico, che semplifica la vita dello studente, lo dota di accorgimenti tecnici di avanguardia, lo gratifica delle riconosciute certificazioni linguistiche ed informatiche, ormai necessarie per un agevole ingresso nel mondo del lavoro dopo la laurea. A questo proposito, la MUSA anticipa i tempi. Ha già predisposto le ulteriori integrazioni formative, paragonabili ai master, che l'Università Mercatorum riconosce nel curriculum formativo.Le Università telematiche Pegaso e Mercatorum e Musa sono un autentico laboratorio di eccellenze, che costruiscono i professionisti maggiormente richiesti dalle migliori aziende.Al Salone dello Studente la Fiera del Levante racconta l'università e l'accesso al lavoro selezionato e qualificato del prossimo decennio. Le migliori scuole non si fanno mai trovare impreparate.Orario 8:30 – 13:30 Ingresso visitatori: Cancello Pedonale Edilizia - Via Verdi ‐ 70132 Bari