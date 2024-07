Movida senza regole, il Comitato per il Rispetto di Giovinazzo ottiene incontro col sindaco

Movida senza regole. È indubbiamente questo il tema più caldo dell'estate 2024 a Giovinazzo, con i residenti esasperati dal mancato rispetto della normativa vigente da parte di esercenti e imprenditori, oltre che da parte degli avventori.Non solo quanto accade sui lungomari sotto la lente di ingrandimento del neonato, ma anche ciò che si verifica in altre zone della città, dalla Villa Comunale al centro storico.A seguito della modifica dell'art. 54 del Regolamento di Polizia Municipale che ha prolungato di fatto alle 2.00 di notte nei fine settimana la possibilità di fare musica e, scrivono dal Comitato in una nota, «stante il perdurante e ingravescente disagio che questa arreca alla popolazione giovinazzese esposta, ha chiesto ed ottenuto un incontro urgente con il Sindaco e la Giunta per affrontare e, si spera, risolvere tutte le problematiche già evidenziate».L'incontro si svolgerà quindi domani, giovedì 11 luglio, alle ore 12:00, nel Palazzo di Città. L'auspicio di molti cittadini e cittadine è che il tutto possa essere finalmente risolto facendo sì che le parti si incontrino. La vocazione turistica sacrosanta di Giovinazzo, sviluppatasi molto negli ultimi dieci anni, non può scontrarsi con l'altrettanto sacrosanta necessità dei residenti di godere del riposo notturno.