È morto Nicola Lasorsa. Firmò le pagine di "Occhio" e "La piazza"

Ex militare in pensione e pubblicista, aveva 81 anni

Si è spento nella sua casa giovinazzese, all'età di 81 anni,, a lungo giornalista pubblicista, firma di periodici cittadini quali "Occhio" e "La piazza" e per un periodo collaboratore di GiovinazzoLive, all'epoca della direzione di Nicola Miccione.Ex Maresciallo dell'Aeronautica Militare, Lasorsa con le sue battute ed il suo sarcasmo era stato spina nel fianco di alcune amministrazioni, sempre innamorato della sua città e voce critica dalle pagine dei giornali giovinazzesi. Con alcuni giornalisti della nostra redazione aveva da tempo stretto un'amicizia personale.Ironico, pungente, a tratti malizioso, Lasorsa negli ultimi anni scriveva solo attraverso le sue pagine social, anche se la sua atavica "non" dimestichezza con i mezzi tecnologici, lui figlio di altri tempi, aveva finito per allontanarlo dall'agone politico, dove aveva avuto in passato un ruolo in formazioni centriste.Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. Il cordoglio della nostra redazione va alla moglie ed ai figli.