Morto il Sindaco-medico di San Nicandro Garganico. Il cordoglio della comunità di Giovinazzo

«A nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale di Giovinazzo, esprimo grande tristezza per la scomparsa del collega Ciavarella»Lo dichiara il sindaco di Giovinazzoall'indomani della scomparsa diprimo cittadino di San Nicandro Garganico, medico morto di Covid per continuare ad aiutare la sua comunità in un momento difficilissimo.«Questi sono i sindaci - ha sottolineato Depalma -, coloro che in silenzio si impegnano, spesso soffrono e cercano sempre di stare un passo avanti a tutti per aiutare la propria comunità, sovente mettendo da parte se stessi, i propri affetti e anche la propria salute.- ha rimarcato il primo cittadino giovinazzese - più difficili e cupi, nella sua doppia veste di sindaco e di medico. Questa è l'Italia migliore che dovrebbe governare il Paese e non quei teatranti che a Roma, in questi giorni, stanno offrendo uno spettacolo indegno e vergognoso. Un abbraccio affettuoso e commosso a tutta la comunità di San Nicandro Garganico e alla famiglia Ciavarella», la sua conclusione.Al dolore dei suoi cari si unisce la nostra redazione e tutto il Network Viva.