È morto Giorgio Napolitano, primo Presidente della Repubblica comunista

È morto ieri, venerdì 22 settembre, all'età 98 anni, l'ex Presidente della Repubblica ItalianaL'ex capo dello Stato da tempo aveva problemi di salute. Era ricoverato in una clinica romana.È stato il primo presidente della Repubblica della storia italiana a essere stato eletto per un secondo mandato, nonché primo capo dello Stato a provenire dal Partito Comunista Italiano, sebbene nell'ala più riformista che guardava ad Occidente, come egli stesso ebbe a ricordare in una intervista al Tg1 di qualche anno fa.Fu eletto per la prima volta il 15 maggio 2006, poi rieletto il 20 aprile 2013 e restò al Quirinale fino al 14 gennaio 2015.Tante le reazioni del mondo politico nazionale ed internazionale alla notizia del suo decesso. Bandiere a mezz'asta sui palazzi pubblici in tutta la nazione. La camera ardente sarà allestita domenica 24 settembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.