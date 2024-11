È morta all'età di, storica insegnante elementare di Giovinazzo. Un paese che, da ieri, piange una delle sue donne più illustri, una figura di alto profilo culturale, morale e professionale, per quattro decenni di fila alla scuola. Migliaia i giovinazzesi passati dai suoi insegnamenti.Nata il 16 luglio 1931, ha formato intere generazioni di giovanissimi. Un'intera vita per la scuola, una donna straordinaria nell'insegnamento dell'educazione e del comportamento, una vera autorità paesana: in città ha insegnato a tanti ragazzi e ragazze, ha trascorsosui banchi dell'istituto di piazza Garibaldi, scuola dove a lungo ha lavorato e la ricordano con affetto: «Dedita alla professione, premurosa, rimarrà nel ricordo di tutti noi, grati di averla conosciuta e apprezzata».A ricordarla, uno dei suoi tre figli,(gli altri sono Tommaso e Nicola): «Ha avuto in tanti anni migliaia di alunni ed era collega del maestro Miccione - ha ricordato -. Era veramente ben voluta da tutti. Mio padre è morto due anni fa e mi piace pensare che ora lo abbia raggiunto. Che è l'unica mia consolazione in questo momento di grandissimo dolore». Non soltanto una madre, una madre, un'insegnante. Una donna saggia che è appartenuta ad una generazione magica.Era un periodo storico fatto di cose buone, di buoni sentimenti, di alti valori e di un mondo giusto da costruire, anche grazie alle persone come lei. Una donna di fede e di amore che, dopo una malattia, mancherà davvero a tutti. I funerali si celebreranno nella mattinata di domani alle ore 10.30 nella chiesa Sant'Agostino.