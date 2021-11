Mondo crypto: strategie consigliate e criptovalute da monitorare per investire

Alcune strategie d'investimento consigliate

Negli ultimi anni il settore delle criptovalute ha beneficiato di una, attirando nuovi investitori e determinando una maggiore capitalizzazione delle crypto. A spingere molte persone verso un investimento nelle monete virtuali sono sempre un insieme di fattori, a partire dalla grandedel settore. Se infatti in altri asset la volatilità è vista come un elemento negativo, nelle monete virtuali non è questa la logica dominante.Le fluttuazioni di valore, che nel caso delle criptovalute possono essere consistenti anche nel giro di poco tempo, permettono infatti agli investitori di realizzare delle ottime operazioni, quando questi riescono a prevedere in modo corretto l'andamento di una singola moneta virtuale. Ovviamente per sperare di ottenere dei risultati positivi è sempre molto importante mantenere sempre une adottare delle buone strategie d'investimento.Esistono tante diverse strategie d'investimento e non tutte ovviamente offrono gli stessi risultati. Perè importante ricordare che anche la migliore strategia presenta sempre dei margini di rischio e per portare frutto necessita di una buona scelta dei titoli. Per investire in modo produttivo, il primo passo da compiere è quindi quello diÈ quindi necessario ed importante individuare un punto di riferimento che consenta di conoscere tutto sul mondo delle criptovalute come, ad esempio, il canale twitter del portale, che pubblica news e informazioni sempre aggiornate relative al mondo dei mercati criptovalutari. Dopo ciò è possibile passare alla scelta di una delle strategie considerate più adatte, in base alle proprie circostanze personali. Una delle più celebri è quella denominata delleo delleConsiste nell'acquistare le dieci criptovalute più affermate, o le cinque più blasonate nel caso il budget fosse ristretto. Queste includono sempre i nomi più celebri, come, Litecoin, Bitcoin Cash e alcune emergenti come, Cardano,e simili. Tutte le crypto vengono acquistate in egual misura, magari ponendo degliper limitare le perdite in caso di diminuzione del valore, e tenute sotto controllo mensilmente, in modo da venderne ciascuna quando il suo valore raggiunge un obiettivo prestabilito.Un'altra strategia molto diffusa riguarda l'uso dei piani di accumulo e prevede l'acquisto di, due consolidate e una emergente. Queste vengono poi controllate periodicamente e rifinanziate nel caso in cui non avessero prodotto l'investimento sperato. Le altre strategie più comunemente utilizzate sono la scelta in base al potenziale futuro e l'acquisto di crypto che hanno recentemente perso molto valore.Altre ottime indicazioni riguardanti le crypto su cui investire, anche per operazioni nel breve termine, possono essere lette sul portale, criptovaluta.it che rappresenta un notevoleper l'informazione del settore. Per capire se una criptovaluta dispone di un notevole potenziale di crescita gli analisti utilizzano degli indicatori fondamentali. Questi ne analizzano infatti alcuni parametri molto indicativi, come ad esempio:In questo momento le maggiori attenzioni sono tutte rivolte al, per i quali sono previsti secondo molti analisti dei buoni ritmi di assestamento e crescita anche nel prossimo anno. Merita sicuramente di restare sotto la lente d'ingrandimento ancheche ha recentemente ampliato il proprio livello tecnologico.il Cardano continua a destare interesse e secondo molti analisti potrebbe seguire la scia di incremento eventualmente tracciata da Ethereum.Stessa logica anche perche potrebbe beneficiare di un incremento di crescita parallelo a quello del blasonato Bitcoin, anche se ovviamente con valore differenti. Infine merita grande attenzione ancheche è stato recentemente incluso all'interno di blasonate piattaforme di exchange e quindi potrebbe continuare ad offrire delle performance di crescita molto interessanti.