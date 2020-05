Minaccia il suicidio sui binari, 50enne salvata dalla Polizia

Voleva farla finita e, dopo essersi allontanata da casa e aver raggiunto il passaggio a livello di via Oberdan, a Bari, ha manifestato l'intenzione di buttarsi sotto un treno, ma la prontezza di due agenti-eroi della- tra cui un giovinazzese - ha scongiurato il peggio.È successo giovedì alle ore 15.40, protagonista una: la donna, dopo l'ennesimo litigio in famiglia, ha riferito al marito ed alla figlia di essere intenzionata a suicidarsi gettandosi sotto un treno. Poche parole che, però, sono bastate per far scattare subito la macchina dei soccorsi. E così una volante del, allertata dalla sala operativa del, è arrivata a sirene spiegate nei pressi della stazione ferroviaria diE infatti proprio all'attraversamento ferroviario di via Oberdan - la destinazione scelta per porre in essere i suoi peggiori propositi - i poliziotti hanno visto la donna lungo i binari, fra le urla del marito e le lacrime della figlia, nel frattempo giunti sul posto: gli agenti, un assistente capo coordinatore e un assistente capo, si sono precipitati dalla donna e - fra attimi interminabili - l'hanno bloccata, allontanandola dai binari prima dell'arrivo di un treno diretto aIl bisogno di essere ascoltata è stato colmato delle parole rassicuranti dei due poliziotti che, dopo averla tranquillizzata, sono riusciti a farla desistere dall'idea di suicidarsi, prima di convincerla a salire su un'ambulanza delgiunta sul posto: la donna, in cura presso il, è stata poi condotta al pronto soccorso dele poi presso il reparto di Psichiatria per i dovuti accertamenti sanitari e le cure del caso. L'incubo è finito.Il tempestivo intervento dei due agenti, oltre a non causare alcuna interruzione al trasporto pubblico locale, ha messo il lieto fine a questa triste vicenda: la presa sicura diche hanno salvato lain evidente stato di agitazione. Una storia che insegna quanto la vita, a volte, sia difficile, irta di ostacoli e senza scampo. Ma che i miracoli accadono. Attoniti e increduli i passanti davanti ad una situazione molto, pericolosa, anzi rischiosa.La, invece - ne siamo sicuri -, tornerà a sorridere. A voler bene alla vita ed alla propria famiglia. E nel cuore riserverà un posto speciale per i due poliziotti del, loro che le hanno salvato la vita in un pomeriggio di sole.