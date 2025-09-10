Nuova RSA “Madonna del Rosario”
Nuova RSA “Madonna del Rosario”
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”

Un nuovo presidio di cura, dignità e amore per gli anziani

Giovinazzo - mercoledì 10 settembre 2025 14.00
È con grande emozione e profondo senso di responsabilità che annunciamo l'apertura ufficiale della nuova Residenza Sociale Assistenziale "Madonna del Rosario" a Terlizzi, firmata Metropolis Group, ormai riconosciuto punto di riferimento nel settore assistenziale , sanitario e socio-sanitario in tutta la Regione Puglia.

"Questa nuova realtà, ci consente di essere ancora più vicini ai bisogni del territorio, in particolare, alle persone più fragili e alle loro famiglie – dichiara con commozione il Presidente Dott. Luigi Paparella.
"Con orgoglio, sacrificio e passione, ci impegniamo ogni giorno per offrire non solo assistenza, ma soprattutto cura e dignità agli anziani che ci vengono affidati."

La RSA "Madonna del Rosario" nasce per dare risposte concrete a una comunità che chiede attenzione, presenza e servizi di qualità. Un ambiente protesico propedeutico a compensare deficit cognitivi e funzionali ,che avvalendosi di un'equipe multidisciplinare ,di specialisti sanitari e della riabilitazione si fa garante della sicurezza dell'ospite e del recupero delle abilità residuali .
L'obiettivo è ,non solo quello di Assistere l'anziano dal punto di vista sanitario ,supportando altresì la sua famiglia, ma di migliorare la qualità della sua vita consentendogli di essere ancora "soggetto attivo" e parte integrante del tessuto sociale.
A tal proposito saranno dunque proposti laboratori ed attività occupazionali sia a cura di esperti sia in concerto con le associazioni di volontariato che da sempre collaborano con la rete Metropolis.
Un ambiente sicuro ed accogliente nell'ambito di una suggestiva dimora storica e sacra, ove da sempre hanno regnato solo spiritualità , pace e fede regalando momenti di tranquillità interiore e raccoglimento .

Una struttura che oggi si riserva di portare avanti i medesimi principi spirituali nell'ambito di un contesto socio sanitario attrezzato per l'accoglienza e la presa in carico dell'Anziano.

Il progetto prende vita mutuando la brillante esperienza del gruppo Metropolis anche nell'ambito geriatrico e in risposta al sempre più emergente fabbisogno di assistenza da parte delle famiglie.
Si rifà alla mission e ai valori che da oltre 25 anni caratterizzano il gruppo Metropolis e alla visione del fondatore di Metropolis, il Dott. Michele Paparella, che ha creduto in un progetto di Assistenza capace di coniugare competenza, empatia e umanità.
Principi cardine ben condivisi dal presidente Luigi Paparella che con perseveranza ha continuato la medesima Mission consentendo al gruppo Metropolis una crescita esponenziale senza mai trascurare taluni principi.
Papa Francesco avrebbe detto:
"Un popolo che non si prende cura dei bambini e degli anziani è un popolo in declino"
Una memorabile citazione fonte ispiratrice della mission nei progetti di aiuto del gruppo Metropolis.

Invitiamo con piacere tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 18:00 presso la nuova struttura.
Sarà un momento di festa, condivisione e vicinanza, aperto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questa nuova realtà al servizio della comunità.
