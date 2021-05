Mauro Portoso insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica

, giovinazzese d'adozione e biscegliese di nascita, Direttore dell'Ente Bilaterale del Terziario di Bari – Bat, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il conferimento è avvenuto per mano del Prefetto di Barletta, Maurizio Valiante, nella giornata di ieri 21 maggio, in occasione dei festeggiamenti per la Repubblica del 2020, rinviati di quasi un anno a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso.Meritevoli di segnalazione, sono state le attività svolte dallo stesso Portoso per conto dell'Ente Bilaterale e di Confcommercio nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di supporto alla genitorialità, sin dall'anno 2013, con progetti specifici co-finanziati dalla Regione Puglia per l'emergenza legata alla diffusione del contagio da Covid 19, avviati sia per l'anno 2020 sia per il 2021. Progetti tutti fondamentali per sostenere le famiglie, la genitorialità e la disabilità dei dipendenti delle aziende aderenti all'Ente.«Ecco perché - si legge in una nota - Confcommercio vuole testimoniargli quanto siamo orgogliosi di questo suo titolo che ce lo rende ancor più caro e prezioso per la nostra attività che lo vede impegnato quotidianamente, senza dimenticare le sue attività professionali di Consulente del Lavoro e Commercialista, senza tralasciare l'incarico di Revisore dei Conti di Pax Christi Nazionale, movimento cattolico ispirato da Don Tonino Bello».