Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 18 al 23 dicembre

Continua incessante l'apporto delle farmacie cittadine in periodo emergenziale. Tamponi, prenotazioni per le vaccinazioni, vendita di farmaci sono attività essenziali sempre, ancor di più in periodo pandemico. Di seguito, quindi, vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra sabato 18 e giovedì 23 dicembre.18 dicembre - Farmacia Fiore19 dicembre - Farmacia Rinella20 dicembre - Farmacia Comunale21 dicembre - Farmacia Del Prete22 dicembre - Farmacia D'Agostino23 dicembre - Farmacia del mare