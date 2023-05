La robotica nel mondo dell’Ho.Re.Ca., se ne parla in Sala San Felice

Si parlerà degiovedì prossimo, 25 maggio, alle ore 10.00, nella Sala San Felice di Giovinazzo.L'incontro, dedicato al settore dell'industria alberghiera e della ristorazione, ha il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Ho.Re.Ca. è l'acronimo di hotellerie-restaurant-café (albergo, ristorante e bar), ma la terza parola viene a volte identificata con catering, o altre simili. Tra i Paesi in cui l'acronimo è maggiormente riconosciuto c'è l'Olanda, con il suo Koninklijk Horeca NederlandSi utilizza il termine Ho.Re.Ca per indicare la distribuzione di un prodotto presso hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, catering. In soldoni, questo canale è rappresentato da chi, per professione, somministra alimenti e bevande, mentre quello della grande distribuzione organizzata (GDO) o dei negozi è relativo a chi le commercia. La stragrande maggioranza dei soggetti del mondo Ho.Re.Ca. sono piccole o micro imprese.