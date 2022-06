La grande ricchezza della "Biodiversità"

3 foto Mostra sulla biodiversità

Visitare la mostra sullaallestita nella chiesa del Carmine, nel centro storico di Giovinazzo, è stata una interessante occasione per apprezzare la natura in un percorso fotografico ben curato, che ha chiuso i battenti sabato 25 giugno.La mostra fotografica è una idea dell'. L'iniziativa è stata curata dal prof. Giovanni Volpicella, laureato in Economia e Commercio, naturalista appassionato e studioso animato da grande dedizione verso ambiente, biodiversità e mondo naturale. Con sessantasei maxi foto in bella mostra su cinque grandi pannelli ha raccontato relativamente alle sue scoperte e ricerche su fiori spontanei, su insetti e su studi particolareggiati sul mimetismo. Le piante hanno il loro scopo e utilità nell'ambiente naturale in cui vivono- ci ha detto Giovanni Volpicella. Nel sistema naturalistico ogni piccolo elemento ha la sua funzione e importanza.Se li distruggiamo per l'uso dei diserbanti perdiamo di sicuro qualcosa di utile. La mia passione per la fotografia, rivolta alla natura, risale agli anni settanta; nel mio archivio ci sono migliaia di foto, più di trecento di farfalle e centinaia di foto di orchidee spontanee. Le foto sono state scattate dal prof. Volpicella, con macchina Canon con obiettivo macro che gli ha permesso di evidenziare anche piccole parti degli elementi naturali fotografati. L'ottima qualità delle foto ha posto in evidenza il mimetismo mulleriano che prende il nome dallo studioso e zoologo tedesco Fritz Muller e il mimetismo batesiano che ha preso il nome dal naturalista inglese Henry Walter Bates. Dopo una lunga permanenza nella foresta amazzonica Bates scoprì che una farfalla aveva imitato una farfalla di un'altra specie che non viene predata. Inoltre, osserviamo con particolare attenzione un fiore spontaneo "asteraceae ", che ha ispirato un naturalista tedesco, il quale osservando le caratteristiche della pianta ha creato il velcro. In foto abbiamo ammirato lo studio attento sui ragni, su una specie di ragno predatore che il prof. Volpicella ha trovato nella campagna di Giovinazzo, oltre ad una splendida serie di foto di orchidee spontanee che sono fiori protetti, a seguito di una convenzione internazionale stilata nel 1973 che l'Italia ratificò nel 1975. Nelle foto tra gli elementi ritratti: vespa, cavalletta, grillo, libellula, coleottero, ragno, bruco e farfalle, molte specie tra queste scomparse dal nostro territorio. La maggior parte delle foto è stata scattata in vari territori della Puglia e sulla Murgia; ci sono anche fotografie scattate nel territorio di Giovinazzo.rappresentata alla mostra nella chiesa del Carmine, dalla volontaria Tina Picerno e dal prof. Volpicella, organizza incontri gratuiti nelle scuole per trasmettere l'amore per l'ambiente e la natura che offre tanta bellezza spontanea nella campagna del nostro territorio. Prima di congedarci da loro ci hanno ricordato che c'è la legge n.10 del 2013 che chiede ai comuni di piantare un albero per ogni bambino nato. Le amministrazioni comunali a livello nazionale hanno chiesto una modifica di questa legge, per rendere più semplice la sua attuazione considerando che c'è poco spazio a disposizione nel centro urbano e sul territorio cittadino per piantare i nuovi alberi.