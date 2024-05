L'UDC verso le Europee, parla Nico Pannoli

Mancano ormai poco più di due settimane alle elezioni Europee dell'8 e del 9 giugno, date che a Bari coincideranno anche con le elezioni amministrative. Noi abbiamo sentito Nico Pannoli, presidente cittadino dell'UDC, nonché vicecoordinatore provinciale. Ecco cosa ci ha detto.Il mio partito ha consolidato fortemente la sua presenza sul territorio Italiano e Pugliese tra gli altri; Lorenzo Cesa ha fatto un eccellente lavoro a livello nazionale così come Massimo Cassano ed il vicesegretario nazionale Gianfranco Chiarelli. Io stesso sono rimasto fortemente e personalmente colpito dalla forza con la quale l'UDC penetra e si radica anche in Puglia. Sindaci, tanti Consiglieri Comunali, Associazioni, semplici cittadine e cittadini che hanno, come unico fine, la voglia di partecipare alla vita politica dando un coerente contributo… cosa resa possibile dalla lungimiranza della segreteria regionale di Tanino Brattoli al cui percorso mi sono unito da diverso tempo. L'UDC ha intrapreso un sentiero virtuoso dando alla politica Italiana un segnale di "presenza" con le proprie idee che hanno l'unico scopo di segnare la partecipazione centrista-cattolica nel contesto attuale; per dare impulso a questa azione, ritengo importante la coerenza con l'azione del centrodestra e l'aver aderito all'invito di personalità come quella di Salvini e Giorgetti di portare avanti idee comuni alle elezioni Europee, scendendo in campo con simbolo comune. Non ho la sfera di cristallo ed anche per scaramanzia non amo fare pronostici, ma credo che la nostra partecipazione premierà Lega e Centrodestra alle prossime Europee dove presteremo la massima attenzione a candidature di personalità come quella di Roberto Marti, Segretario Regionale della Lega ovvero donne che da hanno sempre dimostrato di amare la politica avendo peraltro un forte radicamento sul territorio, come la Molfettese Carmela Minuto.Ecco noi professiamo da sempre il primato della persona, il carattere sacro della vita, la partecipazione di coloro i quali si riconoscono nel pensiero cattolico-democratico, riformista e liberale. Il valore "uomo" è per noi fondamentale. Il dialogo costante con gli altri partiti del centrodestra tende ad avvicinare le posizioni apparentemente differenti, come la politica pensionistica, industriale ed il contrasto alla povertà. Nella politica estera, credo che la Presidente del Consiglio Meloni abbia segnato una linea comune alla intera coalizione ben sostenuta peraltro dal Ministro Tajani.Io credo che sia necessario superare schemi anche in Europa…leggo con interesse del tentativo della CDU di allargare la famiglia del PPE costruendo in Europa una maggioranza diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi cinque anni. La stessa Giorgia Meloni, dalla Convention spagnola di Vox, per verità, ha ammesso che il PPE è un alleato, rappresentando pertanto un piano che io ritengo certamente interessante - ed anche più concreto dopo quanto avvenuto in Olanda – che vedrebbe una possibile e futura maggioranza senza i socialisti. Vedremo, comunque, come andrà il voto.Fabio rappresenta l'unica novità in un consesso politico barese stanco, confuso, sfibrato e ripetitivo. Non voglio scendere nelle questioni giudiziarie che vedranno soluzioni nelle sedi opportune, ma dico solo che, dopo il percorso "De Caro", i Baresi hanno voglia di freschezza, di idee nuove e condivise, di personaggi non più consumati, di programmi semplici e realizzabili. I voli pindarici hanno scocciato un po' tutti. Non ho letto granché nei programmi di centrosinistra sul turismo che, ritengo, possa e debba essere trainante per una città come Bari e tantomeno sullo slancio industriale e logistico che potrebbe premiare la nostra città nel futuro. Fabio sta girando i quartieri, i mercati, sta cercando di capire come un Sindaco possa porre un argine alla crescente povertà, più evidente nelle zone meno attenzionate dalla politica e quindi più facilmente soggette alla delinquenza ed alla mancanza di regole e sicurezza. Ecco, da questo punto di vista ritengo la politica barese degli ultimi vent'anni assolutamente carente. Iniziamo a lavorare dagli Oratori, con i ragazzi, coinvolgiamo le Associazioni e premiamo la voglia di lavorare e partecipare.Ho lasciato Giovinazzo da circa un anno e devo dire che è sempre un paese bellissimo al quale sono fortemente legato. L'amministrazione mi pare stia lavorando in maniera coerente con il programma che si era prefisso. Deve avere tempo di lavorare e deve esserci il tempo, per le opposizioni, di organizzare un'alternativa credibile. Per motivi di famiglia mi sono trasferito a Molfetta, trovandovi un UDC forte ed organizzato e, più in generale, un Centro in continua evoluzione. Credo di poter essere utile al mio Partito, in sintonia con i vertici regionali e nazionali, lavorando con passione e coerenza, cercando di dare impulso alla creazione di una scuola di formazione politica - cosa peraltro estremamente gradita ai vertici del partito ed a Lorenzo Cesa in particolare - regionale ed avvicinando, così, i giovani alla "politica degli ideali", cosa che, ad oggi, guardando la cronaca, non vedo di certo.