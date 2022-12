L'Oltre Lirica Music Festival sbarca a Giovinazzo per quattro serate

Una "quattro giorni" dedicata alla musica in ogni sua declinazione: dal tango di Astor Piazzolla alle Variazioni argentine, passando per un concerto di auguri in vista del nuovo anno e un "nuovo giorno".Sarà questo il ricco programma dell', kermesse musicale organizzata dall'associazione "Angeli Eventi", che dopo il grande successo della V edizione del festival a Bitonto, si sposta per quattro appuntamenti a Giovinazzo all'interno della suggestiva Sala comunale "San Felice".«Come artisti e creatori del progetto Oltre Lirica – hanno dichiarato-, siamo entusiasti della possibilità offertaci dal Comune di Giovinazzo e dal Teatro Pubblico Pugliese di continuare la nostra sana opera di contaminazione culturale e musicale proprio durante il cuore delle manifestazioni delle festività natalizie "Natale al centro 2022", con un programma di assoluto rilievo».«Siamo davvero orgogliosi di ospitare a Giovinazzo una tappa, che si svilupperà in quattro date, di un festival così importante giunto alla V edizione – ha detto il sindaco Michele Sollecito -. Una kermesse musicale organizzata dall'associazione "Angeli Eventi", che abbiamo realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, di cui questa amministrazione è socia. Il fil rouge di questo festival sposa perfettamente l'intendimento dell'amministrazione: la musica in tutte le sue forme, con una aria mitteleuropea, da quella moderna e contemporanea pugliese, all'intramontabile tango di Astor Piazzolla».Si comincia il 27 dicembre (ore 20 - ingresso libero) con "Una sera con…Astor Piazzolla" a cura dei Cameristi di Oltre Lirica, Stefano Costantino Coccia al violino, Roberto Chiapperino al violoncello e Mariacristina Buono al pianoforte. Si continua il 28 dicembre (ore 20 – ingresso libero) con un armonioso e travolgente dialogo tra il pianoforte suonato da Alberto Iovene e il bandoneon di Daniele Di Bonaventura e il loro "The new day", che spazierà tra vari stili musicali: dal jazz al latin jazz, passando per il tango e approdando alle ballads, tra fraseggi e assoli. Il 29 dicembre (ore 20 – ingresso libero) sarà la volta dello speciale "Concerto degli auguri", quando Vincenzo Rana, al pianoforte, accompagnerà le voci dei soprano Angela Cuoccio e Marilena Gaudio, e i tenori Angelo Mastrandrea e Gianni Leccese, tra le più famose arie della storia della lirica italiana. Si conclude il cammino musicale il 30 dicembre (ore 20 – ingresso a pagamento) con "Vibrazioni argentine" con il pianista e compositore siciliano Fabrizio Mocata, considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del tango, grazie alla sua abilità di combinare l'autenticità, il virtuosismo classico e la raffinata influenza del jazz. Il suo solare e pulsante Tango è diventato una presenza ricorrente nei cartelloni dei più importanti Tango Festivals (Buenos Aires, Granada, Medellin), dove ha condiviso il palcoscenico con importantissime figure del genere.• 27 Dic. ore 20 > Sala comunale San Felice (piazza San Felice, 11)UNA SERA CON...ASTOR PIAZZOLLAI Cameristi di Oltre LiricaStefano Costantino Coccia (violino), Roberto Chiapperino (violoncello), Mariacristina Buono (pianoforte)Ingresso libero• 28 Dic. ore 20 > Sala comunale San Felice (piazza San Felice, 11)THE NEW DAYAlberto Iovene (pianoforte), Daniele Di Bonaventura (bandoneon)Ingresso libero• 29 Dic. ore 20 > Sala comunale San Felice (piazza San Felice, 11)CONCERTO DEGLI AUGURIVincenzo Rana (pianoforte), Angela Cuoccio (soprano), Marilena Gaudio (soprano), Angelo Mastrandrea (tenore), Gianni Leccese (tenore)Ingresso libero• 30 Dic. ore 20 > Sala comunale San Felice (piazza San Felice, 11)VIBRAZIONI ARGENTINEFabrizio Mocata (pianoforte)Ingresso a pagamento euro 7,00 posto unicoINFO PRENOTAZIONI E BIGLIETTI