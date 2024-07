L'Aqp riasfalta via Marconi. Soddisfatto l'assessore Depalo

4 foto Aqp riasfalta via Marconi

Nelle scorse ore Acquedotto Pugliese ha provveduto aa Giovinazzo, da tempo interessata da lavori di potenziamento ed efficientamento della condotta idrica. Un lavoro importante su tutta la rete locale, partito nel maggio del 2021 e non ancora non concluso.Gli interventi si erano resi necessari dopo gli scavi che avevano interessato l'importante arteria cittadina e sul tema, sin dal dicembre 2023, vi erano stati scambi di missive tra l'amministrazione comunale di Giovinazzo e l'ente di via Cognetti.Soddisfazione per questo lavoro di squadra è stata espressa nelle scorse ore dal vicensindaco ed assessore ai Lavori Pubblici,che nello scambio di note aveva chiesto da tempo ad Aqp di completare i cantieri con riasfaltatura, cercando di porre un freno al disagio di molti cittadini.Depalo ha altresì voluto ribadire l'importanza dell'opera in fase di realizzazione da parte di Acquedotto Pugliese, definita epocale, senza mai dimenticare l'esigenza della popolazione residente ad un più decoroso stato delle strade.