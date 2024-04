Insulti e percosse alla moglie, condannato a 4 anni marito violento

Botte alla moglie fino a mandarla al punto di primo intervento. Per questo undi San Paolo di Civitate, ma residente a Giovinazzo, è stato condannato aper maltrattamenti in famiglia e per lesioni personali. La sentenza è stata emessa il 9 aprile dal giudice monocratico delL'uomo è in carcere a Bari da sei mesi, quando dopo l'introduzione del, fu arrestato in flagranza daiin quello che, secondo la denuncia della donna, sarebbe stato solo l'ultimo caso di violenze tra le mura domestiche. Sono numerosi, infatti, gli episodi che risalgono ad un lasso temporale lungo otto anni, dal, finiti al vaglio del giudice, da cui è emerso un quadro a tinte fosche di soprusi e di brutalità in un'abitazione alla periferia di Giovinazzo.Più volte, infatti, secondo la denuncia raccolta dai militari della, coordinati dal pubblico ministero dellabarese,, l'uomo avrebbe manifestato degli atteggiamenti minacciosi e violenti, sfociati in aggressioni fisiche. Episodio simile accaduto l' 11 ottobre 2023 , quando la 47enne, (seguita dal centro antiviolenzae assistita dall'avvocato), al culmine dell'ennesimo scatto d'ira del marito, chiamò ilE così scattò il, la legge del 2022 per contrastare la violenza di genere. All'arrivo del personale dell'Arma, il 47enne fu arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. Sei mesi dopo,, in primo grado. Per la donna un sospiro di sollievo e la fine di un incubo.