In Puglia un morto e 108 contagi da Covid-19

Riepilogo contagi suddivisi per province



La suddivisione delle vittime per provincia

Il dato pugliese

Sono saliti a 6944 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione sabato 19 settembre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3717,: 43 in Capitanata, 40 nell'Area Metropolitana di Bari, 12 nella Bat, 6 nel leccese, 3 tarantino, 1 relativo a un residente fuori regione.2680 Città Metropolitana di Bari1649 Provincia di Foggia756 Provincia di Brindisi749 Provincia di Lecce563 Provincia Bat493 Provincia di Taranto53 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non notaÈ stato registrato, nelle ultime ore, il decesso di un 90enne nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 578 (1 a Giovinazzo in marzo).163 Città Metropolitana di Bari162 Provincia di Foggia83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi63 Provincia Bat40 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 372288 test. 4278 pazienti sono risultati guariti (5 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2088, il 10.2% dei quali è ricoverato in ospedale (214) mentre l'89.8% (1874 persone) è in isolamento domiciliare. Tredici pazienti sono al momento in terapia intensiva