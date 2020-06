In Puglia secondo giorno consecutivo senza contagi né decessi

Fine settimana Covid-free in Puglia: anche di domenica, dopo la giornata di sabato, non si sono registrati né contagi (sui 1.546 tamponi effettuati nelle ultime ore) né decessi, che restano fortunatamente fermi aDa inizio emergenza sanitaria, nella nostra regione sono stati effettuati 174.968 test rino-orofaringei che hanno portato alla luce 4.531 casi di positività al virus. Di questi,hanno riguardato la Città Metropolitana di Bari di cui Giovinazzo è parte. Nella cittadina adriatica ci sono stati in complesso 11 casi.I positivi in Puglia sono, con aggiornamento al 28 giugno,In 119 si stanno curando in isolamento domiciliare, mentre restano 27 i pazienti ricoverati in ospedale. Per fortuna, da ormai una settimana non ci sono più pugliesi che lottano in terapia intensiva.Chiusura col dato sui guariti: sonosui 4.531 casi complessivi registratisi in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.