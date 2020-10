In Puglia 212 nuovi contagi su 3.387 tamponi. Un morto nel foggiano

ll totale di casi positivi nelle singole province

Sono saliti a 9.512 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione domenica 11 ottobre. I dati sono aggiornati al pomeriggio di domenica 11 ottobre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3387, 212 dei quali (pari al 6.25%) hanno avuto esito positivo: 95 in Capitanata, 71 nell'Area Metropolitana di Bari, 26 nella Bat, 10 nel tarantino, 7 nel leccese, 4 nel brindisino.3789 Città Metropolitana di Bari (21 a Giovinazzo)2363 Provincia di Foggia889 Provincia di Lecce872 Provincia Bat803 Provincia di Brindisi723 Provincia di Taranto71 relativi a residenti fuori regione (uno eliminato dal database)2 provincia di residenza non notaÈ stato registrato un decesso nelle ultime ore, nel foggiano. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 608.173 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo, in maggio)172 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat48 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test. 5097 pazienti sono risultati guariti (115 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3.807, l'8.5% dei quali è ricoverato in ospedale (322, dato stabile rispetto a sabato) mentre il 91.5% (3485 persone) è in isolamento domiciliare (4 a Giovinazzo, almeno secondo i dati ufficiali comunali, che però non sono aggiornati alle ultime 24 ore). 25 pazienti (pari allo 0.6% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.