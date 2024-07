In piazza San Salvatore il concerto della Sugar Band

Un viaggio nel mondo della musica leggera e napoletana ricordando le celebri canzoni italiane. È questo il programma del concerto della, patrocinato dal, che si svolgerà questa sera, alle ore 21.00 in piazza San Salvatore, nell'ambito del ricco cartellone dell'L'evento musicale, un vero tributo aorganizzato in collaborazione con, porterà sul palco allestito per l'occasione(voce),(seconda voce),(batteria),(basso),(chitarra)(sax),(tastiere) e(tromba).Il concerto è completamente gratuito a due passi dal lungomare Esercito Italiano. I protagonisti principali, oltre ai brani che hanno reso famoso Zucchero in tutto il mondo, conquistando molte generazioni, i grandi della musica leggera e napoletana, tra note di ieri e oggi e grandi classici, eseguiti dalla stessa