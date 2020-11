"Il tentacolo" che ti prende di gusto. Il primo bistrot-pescheria a Molfetta

La famiglia Pignatelli lancia la propria attività in via Achille Salvucci 40

E tu che fai? Non ti lasci prendere da "Il tentacolo"?Certo che si!Perché a Molfetta sarà tutta un'esperienza di gusto e sapori quella che accompagnerà nella tradizione della cucina di mare, della freschezza dei prodotti e di un ambiente che diventerà casa.Il primo bistrot-pescheria della città aprirà le proprie porte per un mix di tipicità e innovazione nell'assaporare piatti e pietanze.Perché, infondo, il tentacolo è proprio questo: lo strumento del re del mare, il polpo, per avvolgere ciò che lo circonda e spostarsi. Esattamente come farà il bistrot-pescheria: il legame con il mare della famiglia Pignatelli, che ne è proprietaria, l'esperienza dello chef e le sue idee che uniscono la secolare cucina molfettese a nuove idee che non andranno a sconvolgerla, anzi, ma la renderanno ancora più salda nel solco della tradizione.Ci sarà il banco pescheria dove ogni giorno sarà possibile acquistare prodotto fresco e selezionato, in arrivo direttamente dai pescherecci locali: la vastità della scelta consentirà di accontentare ogni esigenza e ogni richiesta nel pieno rispetto dell'eco sostenibilità ambientale e delle risorse ittiche.L'angolo bistrot, invece, garantirà uno spazio moderno dove poter gustare i piatti, lasciandosi anche consigliare dallo chef.Le specialità de "Il tentacolo" arrivano anche a casa con il servizio delivery grazie al numero: 3276249624.Fatti prendere da "Il tentacolo": conviene!