Il quadro di Maria Madre della Speranza è a Giovinazzo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 ottobre è arrivato a Giovinazzo il quadro raffiguranteIl primo momento di incontro con i fedeli si è svolto presso la Parrocchia Immacolata, dove don Luigi Ziccolella ha celebrato la messa alla presenza di una nutrita delegazione di confratelli dei pii sodalizi della Diocesi. Il quadro è stato creato dal celebre maestro Piero Casentini, artista noto anche all'estero per la sua maestria stilistica in ambito sacro.Dopo la celebrazione si sarebbe dovuta svolgere la processione del quadro da piazza Vittorio Emanuele II alla, nel centro storico, ma per disguidi organizzativi da parte degli organi della Curia, in forma privata, il quadro ha raggiunto la Rettoria situata in piazza delle Benedettine.Un gruppo di confratelli dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine ha quindi provveduto ad adagiare il quadro sulla sua base ornamentale sul lato destro dell'altare.I fedeli, giunti per un momento di raccoglimento, hanno intonato canti Mariani seguiti dalla benedizione del quadro a cura diche ha raccontato dell'opera d'arte sacra collegata al Giubileo del 2025. La sua permanenza a Giovinazzo terminerà sabato 26 ottobre.