Il giovinazzese Gabriele Mastropasqua porta a Brema il jazz made in Giovinazzo

"Fare musica con priscio" è l'idea che anima il nuovo progetto musicale del sassofonista jazz di Giovinazzo Gabriele Mastropasqua, artista creativo e ricco di talento.Nei giorni scorsi, dal 27 al 30 aprile, è stato a Brema, in Germania, dove ha partecipato alla. È la più grande fiera europea sul Jazz dove artisti, agenti, manager, agenzie e qualsiasi altra istituzione avente a che fare con il Jazz, ha avuto la possibilità di confrontarsi, prendere accordi e conoscere altre realtà rilevanti della scena Jazzistica Internazionale. Puglia Sounds, rilevante progetto regionale a sostegno della musica pugliese, ha emesso un bando al quale hanno partecipato artisti, musicisti, manager, associazioni culturali e le tipologie di ambiti che ruotano nell'ambiente musicale pugliese.I vincitori di questo bando hanno rappresentato la Regione Puglia a Brema alla prestigiosa Fiera internazionale di jazz Jazzahead. In questa occasione artistica e formativa le varie figure professionali si sono confrontate dando vita a scambi musicali e culturali e a collaborazioni di lavoro. Il musicista di Giovinazzo ha portato a Brema il suo progetto musicale che vuol esportare " il priscio" barese in tutto il mondo. Cosa si intende per "priscio" termine legato alla terra di Puglia? Lo abbiamo chiesto a Gabriele Mastropasqua che ha raccontato a Giovinazzo Viva la sua esperienza professionale in Germania.«Come vincitore del bando Puglia Sounds Export Fiere, in qualità di coordinatore e creatore, ho rappresentato il progetto Jazzed-Up!: un collettivo di band pugliesi con uno scopo ben preciso: esportare il Priscio pugliese in tutto il mondo- ci ha detto Gabriele Mastropasqua-. Come si sentirebbe un musicista prima di un concerto per l'emozione di non vedere l'ora di iniziare uno spettacolo? Un pugliese avrebbe mille modi per esprimersi, ma solo un termine tipico dialettale calzerebbe a pennello per la situazione: la parola "Imprisciato", ecco che cos'è il "priscio" che tradotto diviene Jazzed-Up! È il termine più appropriato per tradurre in inglese questo concetto: la voglia di mostrare al mondo tutto quello che c'è nella testa di un jazzista e l'emozione di suonarlo in pubblico. Il progetto Jazzed-Up! esporterà nel mondo il "priscio" dei propri musicisti proponendo una progettualità vasta che va dalla genuina semplicità del duo alla complessa perfezione dell'orchestra jazz presentando sempre repertori musicali nuovi e interessanti nel rispetto della tradizione jazzistica e dell'innovazione stilistica».L'esperienza fortunata e positiva vissuta alla Fiera del jazz di Brema sarà per il giovane artista di Giovinazzo motivo di orgoglio perché per lui è stata un'occasione di scambio musicale e jazzistico di particolare valore. «Nel corso del Jazzahead - ha spiegato - ho avuto la possibilità di conoscere veramente tante persone e creare collegamenti con gente da tutto il mondo. Nulla di questo sarebbe stato possibile senza l'aiuto concreto di Puglia Sounds e della regione Puglia che continuano a incentivare senza sosta la diffusione dei talenti pugliesi nel mondo».Il suo curriculum è intriso di collaborazioni prestigiose.«Ultimamente sto cogliendo i frutti seminati negli anni di studi: il mese scorso ho condiviso un palco a Benevento con il grande trombettista jazz Paolo Fresu; la settimana precedente, a Bari, con Irene Grandi, con cui suonerò anche il mese prossimo e, la settimana successiva, sarò a Copenaghen. Dopo questo Jazzahead! le prospettive lavorative sono veramente tante, non voglio fare troppe anticipazioni, ma, se tutto va bene, il prossimo anno passerò più tempo in aereo che a casa mia», ha concluso Gabriele Mastropasqua.