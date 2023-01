“Hey Sud”, la ricetta per il successo d’impresa made in Puglia

Alessandro Delli Noci (Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia)

Eugenio Di Sciascio (Vice Sindaco Comune di Bari)

Sergio Fontana (Presidente Confindustria Puglia)

Pasquale Casillo (Presidente Casillo Group)

Francesco Divella (Amm. Del. Divella Spa)

Francesco Vena (Ceo Lucano 1894)

Aldo Melpignano (Managing Director San Domenico Hotels)

Michele Vitulano (Global Sales and Marketing Manager Indeco)

Claudio Meucci (EY Consulting Market Leader)

Un confronto dedicato allo, partendo dalle imprese che non hanno mai staccato le radici dal territorio, raggiungendo vette di successo nel mondo. Sono tante le eccellenze che, partendo dal sud, hanno conquistato ima a quale prezzo? Quali sono gli ingredienti per queste ricette vincenti e come si può continuare a valorizzare la Puglia?Molti spunti di riflessione sono stati sviscerati durante il quarto appuntamento di, ciclo di talks ideato da, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia con l'intento di avviare un confronto sulle principale tematiche di interesse territoriale tra imprese, professionisti, istituzioni e altri soggetti attivi.Il dibattito tematico dal titoloha visto il coinvolgimento di illustri imprenditori del territorio, che hanno raccontato le propriecon case history e proposte per il futuro, tra le opportunità legate ai grandi partner internazionali e i vantaggi di mantenere il legame con la nostra Puglia.Hanno partecipato:Il talk è stato condotto da Antonio Procacci, Giornalista Telenorba.