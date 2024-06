Grande attesa per Angelina Mango al Gran Shopping Molfetta

Il meet&greet domani, martedì 4 giugno, dalle ore 17 in piazza Ottagono

, l'attesissimo appuntamento con la nuova stella del panorama italiano,, in piazza Ottagono a partire dalleper firmare le copie del suo nuovo album "" e incontrare i suoi fan.L'artista dal talento cristallino è reduce da un momento d'oro: dall'Eurovision Song Contest 2024 al trionfo dell'ultimo Festival Sanremo, il brano "La Noia" ha conquistato fan e classifiche e il nuovissimo "Melodrama, album che contiene featuring con Marco Mengoni "Uguale a me", "Diamoci una tregua" con Bresh, "Another world" con VillaBanks e "Invece sì" con Dani Faiv, e tanti altri brani che esplorano i gusti musicali della giovane artista esplosa con il talent Amici.Acquistando il cd "Pokè Melodrama", anche negli spazi fisici del centro commerciale domani, 4 giugno, sarà possibile accedere al Meet&Greet con Angelina.