Google down: problemi in Italia per migliaia di studenti

Google è andato in tilt: attorno alle 13.00 ora italiana di quest'oggi, 14 dicembre, il gigante del web ha accusato un down generalizzato in tutta Europa, paralizzando l'attività lavorativa di moltissimi.non hanno funzionato, paralizzando la didattica a distanza e la consegna dei compiti per milioni di studenti e docenti di tutta Italia.Inaccessibili sono anchee gli altri servizi Google a cui fanno riferimento milioni di persone in Europa, per lavoro o per semplice svago.A confermare i disagi è il sito Down detector, specializzato nello "scovare" i down dei colossi del web: le maggiori segnalazioni sono relative a Gmail, Meet e YouTube, oltre al motore di ricerca di Google, che invece sembra funzionare.Secondo quanto comunicato dallo stesso Google, il problema sarebbe stato risolto e il servizio è ripartito per alcuni utenti.Intanto negli Stati Uniti sono stati violati i sistemi di sicurezza di alcune agenzie federali e da Washington sono arrivate accuse verso la Russia. Il Cremlino, sdegnato, ha respinto le gravi accuse.