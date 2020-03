Giovinazzo vicina alla città di Altamura per la scomparsa di Felice Lomurno

Il sindaco di Giovinazzo,, con tutti gli uomini e le donne del Comando di Polizia Locale e con il comandantesono vicini alla famiglia disovrintendente capo della polizia locale di, scomparso oggi dopo aver contratto il Covid-19.Giovinazzo si stringe alla città di Altamura che ieri in un momento particolarmente drammatico, ha perso un uomo esemplare sia come rappresentante delle forze dell'ordine sia per le sue straordinarie doti umane.e che ha perso la vita mentre cercava di gestire questa tragica situazione al solo scopo di proteggere la gente della sua comunità.