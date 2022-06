Giovinazzo rientra nei finanziamenti per 30 Case di comunità

Sono diversi gli interventi che saranno finanziati con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (circa 650 milioni di euro) nell'ambito della missione Salute. Tutti gli interventi mirano a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità.Nell'Area Metropolitana di Bari è prevista l'istituzione di 13 ospedali di comunità, a Bitonto, Grumo Appula, Modugno, Valenzano, Monopoli, Noci, Rutigliano Casamassima, Gravina in Puglia, Conversano, Altamura e Bari.A questi si aggiungeranno circa trentanei Comuni di Altamura, Conversano, Monopoli, Gioia del Colle, Gravina in Puglia,, Ruvo di Puglia, Putignano, Polignano a mare, Palo del Colle, Noicattaro, Grumo Appula, Modugno, Casamassima, Triggiano, Toritto,TerlizziRutigliano, Noci, Bitonto, Bari, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Bitetto, Sannicandro di Bari, Corato, Bitritto, Santeramo in Colle, Mola di Bari, Castellana Grotte, Molfetta e Valenzano. L'istituzione di una casa di comunità, anche aconsentirà di potenziare e riorganizzare i servizi assistenziali offerti sul territorio. In particolare si tratta di una struttura fisica in cui opereranno medici di base e pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti della salute che saranno a disposizione dei cittadini quotidianamente.La Casa di Comunità è immaginata infatti come un punto di riferimento continuativo per la popolazione. Infine, si segnala che grazie all'iniziativa di alcuniè in corso un'interlocuzione con la ASL Bari finalizzata all'attivazione di unnei locali inutilizzati del Presidio Ospedaliero "M Sarcone", punto di riferimento per tanti anni per molti giovinazzesi.Finalmente buone notizie sul fronte sanitario, per un territorio come quello di Giovinazzo e Terlizzi, che nel recente passato ha dovuto subire gli effetti del piano di riordino ospedaliero.