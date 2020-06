Giovinazzo è Covid-free. Due nuovi contagi e due decessi in Puglia

CONTAGI

DECESSI

GIOVINAZZO COVID-FREE

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

In Puglia sono stati registratidi positività al Covid-19 nelle ultime ore, su 2.658 tamponi effettuati. Entrambi hanno riguardato persone residenti in Capitanata ed il numero di contagiati da inizio emergenza è quindi salito a 4.529. I dati sono stati forniti dal presidente Michele Emiliano, sentito il Dipartimento regionale promozione della Salute guidato da Vito Montanaro.Ci sono ancheuno nella Bat e l'altro nel foggiano, che purtroppo hanno portato il totale delle vittime in regione a 542.Di seguito vi riportiamo la ripartizione dei contagi e dei decessi totali suddiviso per province.1491 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1170 Provincia di Foggia659 Provincia di Brindisi520 Provincia di Lecce380 Provincia Bat280 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione155 Provincia di Foggia150 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneDopo diverse settimane è arrivata ieri la notizia lietissima: anche l'ultimo paziente residente a Giovinazzo si è negativizzato. In verità non era più positivo da qualche giorno, ma teniamo a precisare che la comunicazione ufficiale dell'Amministrazione comunale è arrivata solo nelle ultime 24 ore per una serie di procedure che stanno riguardando tutti i dati in Puglia. Sono stati 11 i casi complessivi in città da inizio emergenza sanitaria, 10 le persone guarite dal virus e purtroppo una la vittima, un anziano di 91 anni. Non si registrano al momento persone infette non solo a Giovinazzo, ma anche a Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia.Nella nostra regione i guariti sono 3.797, ben 28 in più nelle ultime ore, mentre i ricoverati con sintomi restano 32, così come le terapie intensive, per il secondo giorno consecutivo, non ospitano pazienti Covid. I dati aggiornati a ieri, 23 giugno 2020, raccontano anche di 190 persone ancora positive in regione, ma nessuna è terlizzese, e di 158 che si stanno curando in isolamento domiciliare.