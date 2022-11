Giornata dell'albero festeggiata anche dai piccoli della "San Tommaso"

6 foto Giornata dell'Albero alla "San Tommaso"

Lache si celebra il 21 novembre in tutta Italia è stato un motivo di festa e di scoperta per i bambini delladi Giovinazzo.All'iniziativa curata dalle insegnanti e svoltasi nel plesso scolastico appartenente all'Istituto Comprensivo "Bosco- Buonarroti", è intervenutopresidente delldi Giovinazzo e il gruppo dei volontari.Nel primo momento i piccoli hanno ascoltato il presidente Volpicella che ha illustrato, attraverso slides proiettate, l'importanza degli alberi per l'uomo e per il pianeta Terra, ha spiegato la differenza tra alberi da frutto e alberi ornamentali e ha evidenziato quanto sia importante rispettare gli alberi, l'ambiente e la natura. Nel suo discorrere interessante per bambini e insegnanti ha precisato quanto gli alberi siano indispensabili perché consentono di assorbire l'anidride carbonica e rilasciare l'ossigeno oltre che proteggere la biodiversità.Presente alla mattinata anche il sindacobellissima sorpresa per tutti i bambini. Il primo cittadino, cordiale nel suo intervento, ha spiegato con parole semplici, adatte all'età dei bambini e delle bambine l'importanza di questa giornata di festa nel segno del rispetto dell'albero, della natura e dell'ambiente. La giornata celebrativa che ha inneggiato festosamente all'albero, nel plesso di Scuola dell'Infanzia ha visto il suo momento clou nel giardino dell'istituto, dove i volontari dell'associazione naturalistica, coordinati dal presidente, hanno piantumato un albero di limone e uno di mandarino, dono dei genitori degli alunni, spiegando tutti i passaggi da loro effettuati.Giovanni Volpicella ha quindi rivolto un appello alle istituzioni e alla città tutta affinché vengano piantumati nuovi alberi (ed è cronaca di queste ore) e si viluppi una collettiva coscienza naturalistica ed ecologica.