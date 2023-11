Giannella su Giovinazzo: «Un paese tranquillo in cui ci sono dinamiche mafiose»

fu ucciso nove anni fa. Di primo pomeriggio e con un'azione fulminante da killer professionisti. Pochi minuti per seguirlo dalla sua abitazione, in contrada Casino della Principessa, sino alla complanare della strada statale 16 bis mentre era a bordo di un calesse e centrarlo sotto una pioggia di proiettili.L'agguato è maturato in ambienti criminali per il controllo del racket delle estorsioni a Giovinazzo: all'uomo, imparentato con il, «gli si avvicinarono i rivaliperché interessati alla piazza, ma la sua risposta fu negativa», ha spiegato il pubblico ministero antimafiache ha coordinato le indagini col collega. Non voleva chee soci allungassero le mani sui suoi soldi estorti al tessuto economico della città.Il 33enne si muoveva come se fosse a casa sua, approfittando del «brand» della storica organizzazione criminale di. Per questo «doveva morire, non doveva vivere, non doveva avere respiro», ha detto agli inquirenti il pentito. «Non avevamo ben chiari gli aspetti. Ad un certo punto, però - ha detto Giannella -, il contributo di, ha dato un grande impulso alle indagini e ha consentito di chiarire in tutti i termini la vicenda».Un delitto, quello di Fiorentino, maturato nell'ambito del predominio di Giovinazzo nelle estorsioni. «Spesso - ha aggiunto il coordinatore dell'- la gente dice che queste storie non interessano, perché finché si ammazzano tra di loro sono fatti loro. Ma non è così: un omicidio non è mai una questione privata, ma è un segnale di malessere gravissimo. Se esiste un contento di estorsioni di cui nessuno parla, è evidentemente come questa».«A una crescita civile della società non può contribuire solo la repressione, ma serve anche una presa di coscienza», ha detto ancora Giannella. Eppure, in quegli anni, nessuno ha denunciato. Un aspetto «inquietante - secondo Giannella - della vita di Giovinazzo,».L'indagine, infine, «ha permesso anche di impedire che uno dei principali indagati, ritenuto l'attuale capo del clan (), potesse a breve essere liberato - ha detto il colonnello- e, quindi, questa scarcerazione potesse costituire un tentativo di riaffermazione dell'egemonia criminale sul territorio».