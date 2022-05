Frecce Tricolori, parla il Generale Francesco Vestito (VIDEO)

Social Video 40 secondi Il Comandante Vestito ai microfoni di Viva Network

Lo spettacolo aereo delleha portato in riva al basso Adriatico tante personalità e i vertici militari italiani.Tra questi ultimi è annoverabile il Generale di divisione aereacomandante della Prima Regione Aerea e comandante delle forze da combattimento, nonché colui a cui la città di Giovinazzo è legatissima non solo per i natali ma per quanto esposto a Levante. A lui, al suo gesto eroico sui cieli di Taranto, è infatti ispirato il monumento ai caduti dell'aria sul piazzale Aeronautica Militare, dove è posta la deriva del suo Tornado.A margine dell'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale lo abbiamo intercettato e gli abbiamo posto alcune domande. Nel video che vi proponiamo la sintesi della nostra chiacchierata.