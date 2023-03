Francesco Cassano è il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali

I rumors si susseguivano da tempo, ma ora c'è la conferma: ilsarà il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali di Giovinazzo. La nomina è arrivata alcune settimane fa da Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Sarà lui a guidare la nuova squadra che si incaricherà di organizzare i festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano. Cassano succede a Gaetano D'Agostino, che per un quadriennio particolarmente complicato per via della pandemia aveva guidato il Comitato, ed a Nicola Mastrototaro, in carica per un anno.Ad accogliere nel suo nuovo incaricoè stato questa mattina, 7 marzo, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito: «I miei migliori auguri a Francesco Cassano, nuovo presidente della festa patronale! Ieri ho ringraziato nuovamente Nicola Mastrototaro per aver organizzato la festa dell'anno scorso e al contempo ho potuto apprezzare tutta la carica di Francesco per adempiere al meglio al compito a cui è stato chiamato», si legge in un post Facebook.Cassano lavora per una multinazionale tedesca nell'ambito dell'energia.